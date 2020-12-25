Клуб дзюдо из Челябинска вошел в пятерку лучших в мире

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25 декабря 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В номинации «Лучший проект по дзюдо для детей» наряду с клубами из Бразилии, Франции, Нидерландов и Словении победил клуб Ichiban.

27-го декабря Международная федерация дзюдо (IJF) проведет однодневный онлайн-фестиваль JUDOFEST 2020. На нем будут объявлены победители Первой ежегодной премии дзюдо «Judo Fest awards» в нескольких номинациях.

В номинации «Лучший проект по дзюдо для детей» Россию представил клуб дзюдо Ichiban, который был открыт в Челябинске в 2016 году. Его название выбрано не случайно. В переводе с японского оно означает «номер один» и полностью соответствует концепции клуба заслуженного мастера спорта России Кирилла Денисова. Двукратного чемпиона Европы, обладателя пяти медалей чемпионатов мира в личном зачете и трех в командном формате, победителя первых Европейских игр, участника двух Олимпиад.

- Я очень рад, что Международная федерация дзюдо включила наш клуб в ТОП-5 лучших детских проектов по дзюдо в мире, - отметил один из самых титулованных российских дзюдоистов Кирилл Денисов. - Огромное спасибо за поддержку и веру в нас. Независимо от окончательных итогов голосования, мы уже добились многого и будем стремиться к новым вершинам. За 4 года из одного маленького зала клуб вырос в 4 филиала с общей численностью воспитанников более 900 человек. За этот период были проведены семь фестивалей общей численностью более 5000 гостей, мастер-классы в парках отдыха Челябинска, открытые уроки по патриотическому воспитанию, по истории олимпийского движения, на тему экологии и защиты окружающей среды. Нашими воспитанниками завоёваны первые медали на международной арене. Также активно ведётся работа над программой обмена опытом с клубами Чехии и Словакии. Клубом создан и реализуется проект «Семья чемпионов», где дети тренируются совместно со своими родителями. В сентябре 2020 года он одержал победу в конкурсе грантов Президента Российской Федерации. А другой социально-значимый проект «Через спорт к успеху» первенствовал в конкурсе грантов Губернатора Челябинской области.

Напомним, что клуб «Ичибан» также заслужил благодарность Европейского союза дзюдо. За проведение международных онлайн-тренировок и поддержку спортсменов. В новом интересном проекте, который продолжался два месяца и объединил континенты, участвовали около шестнадцати клубов Европы и два – из Бразилии.

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