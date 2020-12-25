ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Бойцы ММА устроили драку на Fight Nights. В клетку забежали сторонники бойцов и началась массовая битва

, 01:47 [ «Аргументы Недели» ]

Бойцы ММА устроили драку на Fight Nights. В клетку забежали сторонники бойцов и началась массовая битва
Фото: YouTube

Массовая драка произошла на турнире ММА AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве после словесной перепалки бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Минеев вышел в октагон и бросил вызов Исмаилову.

Оба бойца не являлись участниками турнирных боев вечера. Потасовка началась когда в клетку вошел Минеев и заявил о желании вновь встретиться в октагоне с Исмаиловым. Магомед ответил, спортсмены обвиняли друг-друга в трусости, после чего между ними началась драка. Некоторые, впрочем, считают, что драка была искусственно срежиссирована, чтобы подогреть интерес к возможному бою.

Обнако такого развития событий бойцы явно не предполагали.Слово за слово и к драке присоединились болельщики обоих команд. Разнять потасовку удалось только при помощи ОМОНа. Турнир был прерван. Примечательно, что оба бойца даже не были заявлены на бой. Исмаилов был доставлен в полицию для дачи показаний — ему грозит 15 суток.

Но как затем выяснилось, претензий драчуны друг к другу не имеют и заявление в полицию никто писать не стал.

БИ

В мире

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

По итогам конфликта в Нагорном Карабахе данный закавказский регион превратился в «новую территорию России». Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью