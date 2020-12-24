"Локо-Кубань" сыграл последний матч в году

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24 декабря 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

lokobasket.ru

Вечером 23 декабря "Локомотив-Кубань" в домашнем для себя матче обыграл белорусский клуб "Цмоки-Минск" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Игра шла "нога в ногу" и лишь под конец кубанской команде удалось вырвать победу, закончив состязание со счётом 77 : 76. Самым результативным игроком у "Паровозов" стал Джордан Кроуфорд с 27 очками.



Счёт открыли игроки "Локо", но белорусы почти сразу перехватили инициативу и почти до конца матча держали фанатов "красно-зелёных" в напряжении. В конце концов, в решающей четверти повели за собой "Локомотив" два молодых баскетболиста — Долинин и Емченко, еще недавно игравшие в молодежной команде.



Комментируя победу главный тренер команды Евгений Пашутин отметил, что игра была сложной и что к следующему этапу Еврокубка и матчам Лиги ВТБ клуб постарается подтянуть игру и стать сильнее. Также Пашутин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и поблагодарил их за поддержку.



“Локомотив-Кубань” заканчивает год на четвертом месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.