Монгольский пловец поддержал акцию «Закаленная Россия – сильная страна»
23 декабря 2020, 15:49[ «Аргументы Недели» ]
Известный монгольский пловец Даваадорджи Шагдасурен поприветствовал участников акции «Закаленная Россия – сильная страна», которая пройдет 26 декабря.
Даваадорджи Шагдасурен - победитель и призёр этапов Кубка Мира по зимнему плаванию, ведет большую работу по созданию Федерации зимнего плавания в Монголии и организации соревнований.
В соревнованиях по зимнему плаванию Шагдасурен принимает участие с 2016 года, на заплывах его узнают благодаря знаменитой монгольской шапке - малахай.
«Сегодня я со своим другом, учеником поддерживаю акцию «Закаленная Россия – сильная страна». Да здравствует спорт, зимнее плавание!» - сказал Даваадорджи Шагдасурен. А затем, сидя в холодной воде, зачитал детские стихи, пожелал всем удачи и нырнул в прорубь.
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