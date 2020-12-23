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Монгольский пловец поддержал акцию «Закаленная Россия – сильная страна»

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Монгольский пловец поддержал акцию «Закаленная Россия – сильная страна»

Известный монгольский пловец Даваадорджи Шагдасурен поприветствовал участников акции «Закаленная Россия – сильная страна», которая пройдет 26 декабря.

Даваадорджи Шагдасурен - победитель и призёр этапов Кубка Мира по зимнему плаванию, ведет большую работу по созданию Федерации зимнего плавания в Монголии и организации соревнований.Монгольский пловец поддержал акцию «Закаленная Россия – сильная страна»

В соревнованиях по зимнему плаванию Шагдасурен принимает участие с 2016 года, на заплывах его узнают благодаря знаменитой монгольской шапке - малахай.

Монгольский пловец поддержал акцию «Закаленная Россия – сильная страна»

«Сегодня я со своим другом, учеником поддерживаю акцию «Закаленная Россия – сильная страна». Да здравствует спорт, зимнее плавание!» - сказал Даваадорджи Шагдасурен. А затем, сидя в холодной воде, зачитал детские стихи, пожелал всем удачи и нырнул в прорубь.

Монгольский пловец поддержал акцию «Закаленная Россия – сильная страна»

РК

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