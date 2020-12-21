Челябинские боксеры выиграли две награды в Москве

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21 декабря 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области

«Серебро» добыл Тамерлан Касымов (64 кг). «Бронза» у Диазы Баталовой (48 кг).

Во Всероссийских соревнованиях класса «А» памяти заслуженного мастера спорта СССР, 9-кратного чемпиона Советского Союза Николая Королева, которые также были посвящены памяти боксеров-бойцов спецназа, приняли участие 238 спортсменов из более 40-ка регионов страны.

Серебряным призером турнира в весовой категории до 64 килограммов стал студент ЮУрГГПУ Тамерлан Касымов. Ученик заслуженных тренеров России Фаригата Касымова и Александра Орлова взял верх над чемпионом ЦФО- 2020 Магомедом Царнаевым из Орла, прошлогодним победителем этих состязаний из Москвы Александром Поповым и еще одним москвичом Яном Штокаленко. Однако уступил в финале в упорной борьбе Нурадилу Бимурзаеву из Сургута. Также Тамерлан был отмечен специальным призом «За волю к победе», который ему вручил чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Александр Лебзяк.

Бронзовым призером состязаний стала Диаза Баталова из СШОР «Алмаз» (48 кг). Подопечная тренера Сергея Новикова (первый тренер – Сергей Примаков).