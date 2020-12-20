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20 декабря 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Тwitter.com/TeamRussia

Футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес женился и получает поздравления. Избранницей бразильского футболиста, выступающего за российскую сборную, стала стала Марьяна Шот де Фрейтас.

Девушка - выпускница юридического факультета университета бразильского города Коимбры. «Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего», — написано поздравление сборной России в Twitter.

Защитник начал свою карьеру в бразильском «Гремио». В 2011 году был признан лучшим правым защитником чемпионата Бразилии. В 2012 году его взяли в ЦСКА. За московский клуб за весь период он провел 223 матча, в которых забил 5 мячей. Марио Фернандес восемь раз входил в число лучших футболистов РПЛ по итогам сезона.

На счету Фернандеса 25 игр за сборную России. В составе национальной команды он забил три гола и сделал две результативные передачи. Один из мячей забил в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с командой Хорватии.