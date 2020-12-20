В РФС прокомментировали слова главного тренера СКА-Хабаровск о возрасте Урунова

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20 декабря 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказался о заявлении главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

Ранее Футбольная ассоциация Узбекистана попросила РФС рассмотреть высказывания Юрана.

- Слишком громко Юран сказал, и слишком высоко его услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения. Члены комитета по этике самостоятельно не могут выбирать повестку и назначать заседания. Но что-то мне подсказывает, что обращение в комитет по этике от РФС может последовать. На кону имидж РФС. Есть над чем подумать, - отметил Созин.

Напомним, что Юран заявил, что Урунов может быть старше заявленного возраста.

- Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4–5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Это то, что я слышал, и что было очевидно, - говорил Юранов в эфире «Матч ТВ».

Его высказывания уже были разобраны в начале сезона, он был наказан.

Урунов перешёл к столичным красно-белым из «Уфы» летом этого года. В нынешнем сезоне футболист из сыграл в девяти матчах во всех турнирах, стал автором одного мяча и заработал две жёлтые карточки.