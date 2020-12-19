Анна Курникова показала фотографии их с Энрике Иглесиасом детей-двойняшек, которым исполнилось по три года

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19 декабря 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Курникова, фото из соцсети

Российская теннисистка Анна Курникова показала фотографии их с певцом Энрике Иглесиасом детей-двойняшек, которым исполнилось по три года. Всего у Курниковой и Иглесиаса трое детей - сын и две дочки. Старшие - Николас и Люси - двойняшки.

Курникова показала фото каждого малыша. Фолловеры смогли внимательно рассмотреть деток и решили, что девочка похожа на маму, мальчик - на папу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)



Младшей дочке Анны и Энрике скоро исполнится один год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)