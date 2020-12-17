«Ростов» проиграл ЦСКА - 1:3

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17 декабря 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в четверг, 17 декабря на стадионе Ростов Арена (Ростов-на-Дону) состоялась встреча 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Арбитр матча - Владимир Москалев (Воронеж).

«Ростов» выиграл в 3 из 4 последних матчей в РПЛ. В прошлом туре «Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Команда в этом чемпионате отлично играет на выезде и набрала больше всех очков в гостевых матчах, а вот дома выступает не лучшим образом: «Ростов» уступил в 2 из 3 последних встреч в РПЛ на своем поле. Зато ростовчане не проиграли ЦСКА в 11 из 12 последних домашних очных поединков в Премьер-лиге (6 побед, 5 ничьих). Отметим, что игру пропустят травмированные полузащитники Павел Мамаев и Кэнто Хасимото.

Армейцы не выиграли в 4 последних матчах в РПЛ (3 ничьи, 1 поражение). В прошлом туре ЦСКА разделил очки с «Уралом» (2:2). После той встречи в СМИ появились слухи, что для Виктора Ганчаренко игра с «Ростовом» будет последней в статусе главного тренера «армейцев», а официально о его уходе объявят после предстоящего поединка. В гостях ЦСКА победил в 4 из 5 последних матчей в РПЛ. Кроме того, команда меньше всех в Премьер-лиге пропустила на выезде: в 8 матчах всего 4 мяча. Отметим, что из-за дисквалификации предстоящую игру пропустят полузащитники Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов, а также нападающий Илья Шкурин.

Игра не успела набрать обороты, а Чалов на 3 минуте матча открывает счет - 0:1: болельщики скажут: "Ну, наконец-то"! Подобрали игроки ЦСКА мяч на половине поля соперника. Чалов легко убрал одним движением сразу двух соперников, после чего отправил сферу в левый от себя угол чужого створа. Ух, какой мощный старт для ЦСКА. Эджуке сейчас справа врывался в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в ближний угол. Сфера прилетела точно в руки голкиперу "Ростова". Такое ощущение, что в легком шоке пребывает и Валерий Карпин. Виктор Ганчаренко же, порадовавшись голу своей команды, вновь вернулся в свое привычное хмурое состояние. Пытается в прессинге играть "Ростов". Тикнизян на левом фланге поборолся за мяч с Осипенко. Максим подтолкнул соперника в спину. Штрафной на левом фланге заработал коллектив из Москвы. Активно размахивает руками у кромки поля Карпин. Далеко не все, что происходит на поле, нравится Карпину. Да и команда проигрывает, это не стоит забывать. Сухомлинов разбросал игроков ЦСКА на подступах к штрафной соперника, после чего нанес плотный удар в левый от себя угол, но Акинфеев успел переместиться в неприкрытую область чужого створа и забрал сферу в перчатки. Ударом из-за пределов штрафной в исполнении Влашича закончился первый тайм. Прозвучал свисток на перерыв. После первых 45 минут счет на табло - 0:1. Впереди ЦСКА.

Во 2-ом тайме пять минут сыграли соперники во втором тайме. Мало что происходит на поле в эти минуты, но ЦСКА контролирует ситуацию на футбольном поле. Если ЦСКА сегодня победит, я допускаю, что Виктора Михайловича Ганчаренко никто не уволит из команды, и он сможет доработать сезон вместе с "армейцами".

На 57 мин. Федор Чалов делает дубль - 0:2: классная атака ЦСКА. Тикнизян хотел пробить по воротам "Ростова", но своего же футболиста догнал Дзагоев, который выполнил передачу в центр, откуда Чалов отправил сферу в сетку. Вот теперь у ЦСКА появляется реальный шанс победить. Обескуражен Валерий Карпин тем, что творится на поле. Атаковали-то в последнее время ростовчане, но гол в ворота соперника забили "армейцы".

На 82 мин. Федор Чалов оформляет хет-трик - 0:3: вот это да. Разгром. Подача из глубины в район 11-метровой отметки. Чалов избегает положения "вне игры" и в красивом стиле, падая на газон, переправляет сферу в левый от себя угол ворот. Что называется прорвало! Вот это действительно качественная игра от Фёдора. Сегодня за все свои неудачные игры футболист "армейцев" оправдывается.

На 91 мин. Козлов забивает гол престижа - 1:3: подача в штрафную ЦСКА. Не удается Магнуссону вынести сферу из штрафной. В итоге сфера оказывается у Козлова, который с метра расстреливает ворота Акинфеева, лишая кипера "армейцев" "сухаря". Матч завершен, ЦСКА побеждает и поднимается на 2 место, набрав 37 очков.