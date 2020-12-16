«Зенит» выиграл у «Спартака» - 3:1

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16 декабря 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду, 16 декабря на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Арбитр - Сергей Карасев (Москва).

Зенитовцы не проиграли в 6 последних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). В прошлом туре «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата. У питерцев лучшая атака и оборона в этом розыгрыше РПЛ: за 18 матчей 40 забитых мячей и 14 пропущенных. Отметим, что на своем поле «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в Премьер-лиге с 2012 года. Дома команда победила в 12 из 13 последних матчей в РПЛ. Кроме того, «Зенит» еще ни разу не проигрывал «Спартаку» под руководством Сергея Семака в официальных турнирах (3 победы, 3 ничьи). Из-за травмы в предстоящем матче не сыграет голкипер Михаил Кержаков.

Спартаковцы в прошлом туре уступили «Сочи» со счетом 0:1. «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице с отставанием от питерцев в 3 балла. На выезде команда не проиграла в 7 из 9 матчей в этом сезоне РПЛ (5 побед, 2 ничьи). Кроме того, «Спартак» забил больше всех в гостевых матчах текущего чемпионата – 15 мячей. С «Зенитом» московский клуб в последнее время играет неудачно: «Спартак» не выиграл в 6 последних личных встречах в чемпионате и Кубке России (3 ничьи, 3 поражения). Отметим, что из-за дисквалификации матч пропустит полузащитник Наиль Умяров, а нападающий Александр Соболев не сыграет из-за травмы.

Игра началась осторожно, позиционные атаки носят разведывательный характер, пока больше с мячом зенитовцы, они играют в высокий прессинг, все время в начале матча хозяева пытаются найти свободные зоны. Победа для "Зенита" станет довольно важным достижением, поскольку позволит оторваться от преследователя сразу на 6 очков. Малком наносил удар из-за пределов штрафной площади из-под защитника, но в створ попасть не удалось. Активнее "Зенит" на первых минутах. На 7 мин. Вендел попадает в штангу.

На 8 мин. Сердар Азмун открывает счет — 1:0: Вендел справа сделал передачу к линии штрафной площади, Азмун нанёс удар низом, Максименко прыгнул на мяч, но он под его руками закатился в створ. Не успел тут вратарь "Спартака". В принципе, всё закономерно! "Зенит" намного активнее начал поединок, а "Спартак" пока пребывает в каком-то спящем состоянии.

На 22 мин. допустил ошибку Ловрен и совершил автогол - 1:1: Мозес с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Айртон успел сыграть по уходящему мячу, с линии вратарской скинув его на ближнюю штангу. Ловрен намеревался грудью аккуратно отыграть в руки Лунёву, но мяч в итоге по высокой дуге через вратаря перелетел в створ. Зенитовцы продолжают атаковать, создавать давление на ворота Максименко. Дуглас Сантос прострелил с левого фланга в штрафную площадь, Максименко в прыжке мяч отбил. Оздоев играл на добивании, но не попал в створ с дальнего края штрафной. В атаке "Зенит" завершил первый тайм, но Оздоев не смог продраться через игроков соперника на входе в штрафную площадь. Первый тайм окончен! На табло - 1:1.

Во 2-ом тайме зенитовцы пошли в атаку, москвичи противопоставляют жесткий прессинг и удержание мяча. Что интересно, за первый тайм игроки "Спартака" не нанесли ни одного удара, не говоря уже об ударах в створ. Но счёт - 1:1. Георгий Джикия получил карточку. В борьбе за верховой мяч защитник "Спартака" влепил локтем по лицу Дзюбе. Зачем-то защитник гостей начал что-то высказывать Артёму, в итоге небольшая стычка у них случилась. Пообщался очень предметно Карасёв с Дзюбой и Джикией, в итоге момент заигран, можно играть дальше! Довольно жаркое начало второго тайма у нас! Вновь наседает "Зенит" на ворота соперника, тревожно должно быть болельщикам "Спартака". Подача слева в штрафную площадь "Спартака", Дзюба пытался скинуть мяч во вратарскую, но его накрыл Джикия. Вендел сыграл на подборе на линии штрафной, пробил из-под защитника, но рядом со штангой получилось. Очень опасно.

На 73 мин. Ярослав Ракицкий забивает гол — 2:1: угловой заработал "Зенит". Пошла подача с правого фланга, гости мяч выбили, а Ракицкий сыграл на подборе и с линии штрафной площади вогнал мяч в сетку ворот Максименко. Вот такая статистика: у "Зенита" 27 ударов в створ и 3 раза в штангу, у "Спартака" 4 удара в сторону ворот. Все 4 гола забили зенитовцы

На 93-й добавленной мин. Артем Дзюба забивает 3-й гол: поставлена финальная точка, к которой "Зенит" был близок. Дриусси поборолся за мяч на правом фланге, отыграл в штрафную на Ерохина, Гапонов в попытке сыграть на перехвате отыграл дальше на Дзюбу, который без сопротивления переиграл Максименко. Матч окончен. «Зенит» выиграл у «Спартака», набрал 42 очка и оторвался на эту зимнюю паузу от преследователей на 6 очков.