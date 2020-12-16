В Челябинской области открыли новое промышленное производство

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16 декабря 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Предприятие «Современные кузнечные технологии» работает на территории индустриального парка «Станкомаш».

Сегодня, 16 декабря, новое предприятие посетил губернатор Челябинской области. Партнерами проекта выступила итальянская фирма «Веккиато». Как сообщает «Южноуральская панорама», на заводе будут выпускать поковки массой до 22 тонн и длиной 12 метров. Механическую обработку изделия будут проходить на предприятиях «КОНАР». Уже в декабре завершатся пусконаладочные работы, производство будет запущено в первом квартале следующего года.

На производственной площадке Алексей Текслер попробовал себя в роли оператора кузнечного пресса. Глава региона рассказал, что решение об открытии этого производства обсуждалось совместно с властями. По его словам, в стране нет предприятий аналогичных этому. Пока россияне закупают такие изделия за границей.

«Это механообрабатывающие изделия, которые необходимы для электродвигателей, например, для железной дороги, СПГ-танкеров, которые будут производиться в нашей стране, для генераторов и турбин, в том числе и для электростанций», – пояснил губернатор.

На площадке нового предприятия глава региона подвел экономические итоги уходящего года. Так, оценка по индексу промышленного производства составляет порядка 99 % от уровня 2019 года. В Челябинской области не останавливало работу ни одно предприятие, удалось сохранить рабочие места.