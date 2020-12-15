Борцы Кубани успешно начали выступление на международных соревнованиях

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15 декабря 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Белграде проходит мировой Кубок по спортивной борьбе: греко-римской, вольной и женской. За звание лучшего борца борется около полутысячи спортсменов из пятидесяти стран. В российскую сборную входят пятеро кубанских борцов: Назир Абдуллаев, Степан Марянян, Сергей Семёнов, Любовь Овчарова и Екатерина Полещук.



Первое "золото" для России взял участник боя по греко-римской борьбе в весе до 67 килограммов Назир Абдуллаев. Отличились также Сергей Семёнов (до 130 кг) и Степан Марянян (до 60 кг). Первый взял "золото", второй — "серебро". Оба в греко-римской борьбе.



Сегодня вечером, 15 декабря, на бой выйдут Любовь Овчарова и Екатерина Полещук. Именно кубанские спортсменки из всего состава российской женской сборной могут рассчитывать на награды турнира.