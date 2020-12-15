Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдет в прямом эфире
15 декабря 2020, 13:59[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Трансляцию Чемпионата можно будет посмотреть на Первом канале.
С 24 по 27 декабря на ледовой арене «Трактор» состоится Чемпионат России по фигурному катанию, в котором примут участие 90 сильнейших фигуристов страны.
Большинство видов соревновательных программ пройдут в прямом эфире Первого канала. Наиболее яркие фрагменты программы среди мужчин и женщин, произвольную программу в состязаниях спортивных и танцевальных пар покажет национальный ТВ-канал.
Напомним, в Чемпионате России примет участие два южноуральца – Мария Талалайкина и Никита Рахманин в паре с Кариной Акоповой.
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