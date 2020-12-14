Кёрлингисты Кубани заняли второе место на Всероссийских соревнованиях

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14 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи, в ледовом дворце "Айсберг" прошло первенство страны по кёрлингу. Двадцать команд из разных регионов страны боролись за звание чемпионов России.



Кубань представлял коллектив краевого центра подготовки по зимним видам спорта, который расположен в Сочи. Один из кубанских коллективов в составе Сергея Глухова, Дмитрия Миронова, Али Артура и Александра Козырева занял в чемпионате второе место.



Глухов и Артур — мастера спорта по кёрлингу. Они имеют за плечами множество побед и наград как на российских соревнованиях, так и на международных.