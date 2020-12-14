Школьники из Краснодара заняли призовые места на

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14 декабря 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Семиклассники из школы №42 Краснодара заняли третье место на общероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания".



Данный турнир — самый массовый среди школьников России. В программу включены не только спортивные мероприятия, но и творческий конкурс и теоретическая программа. Финальный этап в этом году прошёл в онлайн-формате. 59 команд из разных регионов страны выступили у себя дома, в то время как в Москве контролировали ход соревнований в режиме реального времени.



Первое место заняли учащиеся школы из Ханты-Мансийского АО, "серебро" досталось Санкт-Петербургским школьникам, а "бронзу" взяли юные краснодарцы. Наставник молодых спортсменов из кубанской столицы Александр Каракулин рассказал, что команда была рада уже тому, что появилась возможность провести краевой отборочный этап среди школ в обычном режиме на стадионе "Кубань".



В краевом Минспорте отметили, что под руководством Каракулина учащиеся уже трижды становились призёрами "Президентских соревнований" (2010, 2013, 2016).