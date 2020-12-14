Конькобежцы Кубани одержали победу на турнире в Челябинске

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14 декабря 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С седьмого по десятое декабря в Челябинске прошли пятнадцатые Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы ледового дворца "Уральская молния-2020". В них поучаствовало 120 конькобежцев из 24 регионов страны.



Данный турнир — "ворота" на Чемпионат Европы по многоборью в 2021 году. Кроме того, состязания являются квалификацией для участия в чемпионате Европы по отдельным дистанциям и для участия в Кубках мира. От Краснодарского края выступили: Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Данила Семериков, Михаил Старостин. Конькобежцы представляют сочинский Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта.



В дистанции на полкилометра "Золото" взял Мурашов, а "серебро" — Кулижников. Пять километров первым преодолел Семериков и он же занял четвёртое место на дистанции в полтора километра. В масстарте спортсмен пришёл вторым. На сайте сочинского Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта указано, что Кулижников также пришел первым на дистанции в километр.