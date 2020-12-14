Конькобежцы Кубани одержали победу на турнире в Челябинске

С седьмого по десятое декабря в Челябинске прошли пятнадцатые Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы ледового дворца "Уральская молния-2020". В них поучаствовало 120 конькобежцев из 24 регионов страны.
Данный турнир — "ворота" на Чемпионат Европы по многоборью в 2021 году. Кроме того, состязания являются квалификацией для участия в чемпионате Европы по отдельным дистанциям и для участия в Кубках мира. От Краснодарского края выступили: Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Данила Семериков, Михаил Старостин. Конькобежцы представляют сочинский Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта.
В дистанции на полкилометра "Золото" взял Мурашов, а "серебро" — Кулижников. Пять километров первым преодолел Семериков и он же занял четвёртое место на дистанции в полтора километра. В масстарте спортсмен пришёл вторым. На сайте сочинского Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта указано, что Кулижников также пришел первым на дистанции в километр.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Лобода сорвала выступление на «Золотом Граммофоне». Она отказалась выходить на сцену со словами: «Ванна может быть только у меня!»