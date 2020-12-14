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Аргументы Недели Спорт 13+

Кубанский "Локо" обыграл питерский "Зенит" на своём поле

, 13:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанский
lokobasket.ru

13 декабря прошла между "Локомотив-Кубань" и "Зенитом". Баскетбольный матч завершился счётом 96:81 в пользу хозяев — кубанского клуба.

Главный тренер "Паровозов" Евгений Пашутин отметил, что залогом победы стали солидная защита и контроль хода игры. Он добавил, что клуб только на пути улучшения своей игры.

Лучшими игроками матча с наибольшим количеством очков стали Джордан Кроуфорд и Миндаугас Кузминскас.

Для "Зенита" игра стала первым поражением в сезоне, однако клуб остаётся лидером чемпионата. "Локо" на пятом месте с семью победами в десяти матчах.

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