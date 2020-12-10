Как знаменитый хоккеист Сергей Фёдоров потерял 60 млн долларов и стал банкротом

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10 декабря 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

За один сезон - 1997/98 годов в НХЛ нападающий Сергей Федоров заработал невероятную сумму - 28 миллионов долларов. Часть средств хоккеист направил в благотворительный фонд, но остальная сумма и заработанные после деньги канули в небытие. Сергей связался с мошенником Джозефом Задой, который занимался его финансовыми делами и за 11 лет «развел» хоккеиста примерно на 60 миллионов.

Сергей Федоров вполне мог увеличить состояние, вложившись в какие-либо активы, но вместо этого остался ни с чем.

«Я действительно потерял все деньги. Доверился не тем людям. У меня был близкий товарищ, двадцать лет дружили. Расписал, как можно увеличить свою капитализацию, обещал большие дивиденды. Я как раз родителям планировал кое-что купить... Да и вообще мыслил так, поверхностно. В итоге ничего не получилось. А человек в тюрьме», - рассказывал ранее хоккеист в интервью «Спорт-Экспрессу».

На деньги, полученные от Федорова и других жертв, Джозеф Зада обзавелся недвижимостью во Флориде, Детройте и Веллингтоне. Помимо этого он купил лошадь, выигравшую золото Олимпиады в Сиднее (Джозеф увлекался конным спортом и работал тренером).

Зада действовал по известной схеме, организовывая «пирамиды». Сначала часть прибыли действительно возвращалась инвесторам, а те, в свою очередь, рассказывали о возможности обогатиться друзьям и знакомым. Так Зада получал новых клиентов, выплаты которым уже осуществлялись за счет первых жертв. Когда деньги заканчивались, пирамида рушилась.

Завершилось всё лишением свободы Джозефа на 15 лет. В мае 2020 года из-за распространения коронавируса среди заключенных Джозефа перевели под домашний арест. Оставшиеся 11 лет он проведет в своем роскошном особняке в Детройте.

Сергей вернулся в Россию в 2009 году после 18 сезонов в НХЛ и трех завоеванных Кубков Стэнли. Так он оказался в магнитогорском «Металлурге». В первом же матче за команду Сергей отметился голом, а всего в 50 играх регулярки, несмотря на возраст, он набрал 29 (9+20) очков.

В «Магнитке» Федоров провел три года, после чего поставил точку в своей профессиональной карьере. Владелец клуба Виктор Рашников не прогадал, раскошелившись на звездного ветерана. И для «сталеваров», и для всей лиги его приезд стал огромным имиджевым прорывом. Кроме того, у Федорова не было никакой звездной болезни - ко всем он относился с уважением и показал себя настоящим профессионалом.