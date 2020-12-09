"Краснодар" и "Челси" сыграли вничью

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9 декабря 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Матч "Краснодара" и английского клуба "Челси" закончился ничьёй со счётом 1:1.



Напомним, игра прошла вечером восьмого декабря на стадионе “Стемфорд Бридж” в Лондоне. Состязание проводилось в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. По сути, турнирных задач матч не решил. "Челси" продолжит играть в Лиге Чемпионов, а "Краснодар" в Лиге Европы.



Гол со стороны "Быков" забил на 24-ой минуте Реми Кабелла. При этом англичане сравняли счёт уже через несколько минут — Жоржиньо забил "Краснодару" с пенальти.



Главный тренер кубанского клуба Мурад Мусаев после игры сообщил, что результатами доволен.



"Мне понравилась игра в первом тайме. Мы были хороши в переходных фазах. Когда отбирали мяч, шли в контратаки", — прокомментировал он.



В свою очередь, тренер англичан Фрэнк Лэмпард также остался доволен игрой. "Все сыграли довольно хорошо. Игру блестящей не назовешь, но я попросил парней оставаться профессионалами, и они это сделали", — сообщил он. Лэмпард добавил, что игра с "Краснодаром" была тяжелой, кубанская команда провела несколько контратак, но "ничего серьезного".