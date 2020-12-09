«Челси» - «Краснодар»: боевая ничья 1:1

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9 декабря 2020, 02:00 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник 8 декабря на стадионе Стэмфорд Бридж (Лондон) состоялась встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Краснодаром» в квартете Е. Арбитр матча Павел Краловец (Чехия)

Победа над «Севильей» в предыдущем туре (4:0) обеспечила «Челси» 1-е место в квартете. Даже если по итогам группового этапа «Челси» и «Севилья» сравняются по очкам, лондонцы будут выше в турнирной таблице за счет большего количества баллов, набранных в личных встречах.«Краснодар» в 5-м туре победил «Ренн» и гарантировал себе 3-е место в квартете и участие в 1/16 финала Лиги Европы. Даже в случае равенства очков с французами по итогам группового этапа российский клуб будет выше за счет результатов личных встреч.

«Челси» находится в хорошей форме, она одержала 4 победы подряд на групповом этапе ЛЧ. В поединке первого круга англичане разгромили «Краснодар» со счётом 4:0. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» пропустил всего 1 мяч, а в ответ забил соперникам 13. Отметим, что лондонцы выиграли во всех 5 матчах против российских клубов в ЛЧ.

В предыдущем туре «Краснодар» впервые победил на групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв на своём поле «Ренн» (1:0). Ранее команда трижды уступила и один раз сыграла вничью в рамках этого группового этапа. В 7 последних выездных еврокубковых матчах «Краснодар» дважды победил, 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Игра началась с позиционных атак, «быки» играют высокий прессинг, темп игры средний, больше мячом владеют англичане. Пока продолжаются «качели» без обострения, мало дальних ударов у «Краснодара», а близко англичане не подпускают, много индивидуальной борьбы

На 25 мин.Реми Кабелла открывает счет -0:1: С подачи Виктора Классона под передачу подстроилсчя Кабелла и уверенно отправляет мяч в противоположный от голкипера угол.

На 28 мин арбитр за снос Рюдигер Антонио назначает пенальти в ворота «Краснодара», пробивал Жоржиньо и счет сравнялся -1:1. После пропущенного гола «быки» от затянутого розыгрыша мяча, перешли к кроссам с флангов в штрафную «Челси» и стали возникать голевые ситуации, игроков «Краснодара» подводит техника исполнения ударов под давлением соперника. Игра очень вязкая, не хватает «быкам» динамики, скорости и быстроты принятия решения.Стоит отметить, что не прижимается наша команда к воротам, при первой же возможности убегают в контратаки, да и прессингуют лондонцев активно. Эмерсон выполнил подачу на дальнюю штангу, заметался мяч по штрафной площади "Краснодара", в результате выиграл в ней верховую борьбу Абрахам, но пробил мимо ворот. Кепа в свойственном себе стиле ошибается, не может он по-прежнему обрести уверенность. На ровном месте голкипер выбил мяч за боковую линию. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:1.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, «Челси» больше владеют мячом, но обострения игры не получается , пока все в центре поля. Неплохо смотрится Анджорин, очень часто обостряет игру молодое дарование "Челси", если продолжит развиваться, то вырастит в большого игрока.

И кто снова нарушает правила? Всё тот же Эмерсон, на этот раз досталось Де Вильене, так и травмирует кого-нибудь защитник "Челси", если за фолы не наказывать. Неплохо удавался выход из обороны в атаку краснодарцам в первом тайме, но вот во второй половине этого мы пока не видим. Видимо подустали «быки», стали чаще терять концентрацию внимания, что чревато. Эмерсон плотно пробил из-за пределов штрафной по воротам "Краснодара", но мяч прилетел точно в руки Городову. В быструю контратаку провели краснодарцы, которая закончилась ударом Вандерсона в дальний угол, спасает свою команду Кепа. Быструю атаку разыграли хозяева, в результате чего выскочил на рандеву с Городовым Хаверц, но слишком далеко отпустил от себя мяч немец, голкипер этим воспользовался. Интересная по мысли передача от Берга на Классона, но успевает сыграть на перехвате Рюдигер, а так бы выскочил на рандеву с голкипером Виктор. В атаке проводят последние минуты матча хозяева, владеют они мячом у штрафной площади нашей команды. Матч завершен, «Краснодар» в борьбе серьезным соперником добился ничьей 1:1.