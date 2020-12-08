"Краснодар" сыграет против "Челси" в Лондоне

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8 декабря 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

Сегодня, 8 декабря, в Лондоне, на стадионе “Стемфорд Бридж” состоится матч "Краснодар" против "Челси". Игра пройдёт в рамках шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов и начнётся в 23:00 по Москве.



Предыдущая встреча клубов закончилась победой англичан со счётом 0:4.



Главный тренер "Быков" Мурад Мусаев сообщил, что на поле выйдет самый боевой состав кубанского клуба. В то же время за "Челси", сыграют молодые игроки. Главный тренер английской команды Фрэнк Лэмпард заявил, что предстоящий матч очень важен и клуб намерен использовать молодых спортсменов на разных позициях. Такая практика, как подчеркнул тренер англичан, для молодых футболистов необходима.