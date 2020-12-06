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Умер легендарный футболист Виктор Понедельник

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Умер легендарный футболист Виктор Понедельник
Виктор Понедельник, фото из соцсети Вконтакте

Умер легендарный футболист Виктор Понедельник. О смерти футболиста сообщила 5 декабря его дочь Анастасия Понедельник в своем Facebook. Ему было 83 году. Причину смерти отца женщина не назвала. 

Заслуженный мастер спорта СССР  Виктор Понедельник в 1960 году в составе сборной СССР стал победителем первого чемпионата Европы. Советская сборная вышла в финал, и в финальной игре против Югославии победила со счетом 2:1. Виктор Понедельник забил победный гол в дополнительное время.

Футболист за свою спортивную карьеру выступал за ростовские команды СКА и «Ростсельмаш». В 1960—1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР. Понедельник также переходил в московские ЦСКА и «Спартак». Но в матчах столичных клубов не сыграл ни одного матча.

За сборную СССР Виктор Понедельник выступал с 1960 по 1966 годы. На его счету 20 голов в 29 матчах.

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