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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко: Туктамышева «дала флаг в руки всем тем, кто идёт после неё»

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко: Туктамышева «дала флаг в руки всем тем, кто идёт после неё»
Елизавета Туктамышева, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Тренер по фигурному катанию считает, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала примером для многих спортсменок, показав, как в возрасте 23 лет делать четверные прыжки.

"И многих, думаю, она сильно вдохновит своим примером, придаст людям уверенности", — сказала Инна Гончаренко в интервью RT.

Заслуженный тренер также уверена, что даже повышение возрастного ценза не повлияет на прогресс в этом виде спорта. "Если кто-то надеется, что поднятие возраста воспрепятствует разучиванию девочками многооборотных прыжков, то хочу сказать: так не будет, процесс уже запущен и его не остановить", — сказала Гончаренко.

НС

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