Заслуженный тренер России Инна Гончаренко: Туктамышева «дала флаг в руки всем тем, кто идёт после неё»
5 декабря 2020, 17:30[ «Аргументы Недели» ]
Тренер по фигурному катанию считает, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала примером для многих спортсменок, показав, как в возрасте 23 лет делать четверные прыжки.
"И многих, думаю, она сильно вдохновит своим примером, придаст людям уверенности", — сказала Инна Гончаренко в интервью RT.
Заслуженный тренер также уверена, что даже повышение возрастного ценза не повлияет на прогресс в этом виде спорта. "Если кто-то надеется, что поднятие возраста воспрепятствует разучиванию девочками многооборотных прыжков, то хочу сказать: так не будет, процесс уже запущен и его не остановить", — сказала Гончаренко.
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