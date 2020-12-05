«Локомотив» побеждает «Рубин» 3:1

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5 декабря 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу 5 декабря на стадионе РЖД Арена (Москва) состоялась встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» . Арбитр матча Сергей Карасев(Москва)

«Локомотив» не выиграл в 4 из 5 последних матчей в РПЛ (1 победа, 3 ничьи). В прошлом туре РПЛ «Локомотив» разделил очки с «Ахматом» (0:0), а после провел непростой матч в ЛЧ с «Зальцбургом», в котором команда проиграла со счетом 1:3 и лишилась шансов побороться за плей-офф ЛЧ. Отметим, что дома «Локомотив» победил в 4 из 5 последних матчей в РПЛ. Кроме того, «Локомотив» выиграл у «Рубина» в 5 из 6 последних личных встреч в РПЛ и Кубке России. Отметим, что из-за дисквалификации матч пропустят полузащитники Даниил Куликов и Станислав Магкеев.

«Рубин» в прошлом туре обыграл ЦСКА со счетом 1:0. На выезде «Рубин» победил в 4 из 6 последних матчей в РПЛ. При этом «Локомотив» на его домашнем стадионе казанцы не обыгрывали с апреля 2017 года. Отметим, что «Рубин», как и «Локомотив», единственные команды в РПЛ, которые после 16 туров имею нулевую разницу забитых и пропущенных мячей. Из-за дисквалификации матч пропустит защитник Илья Самошников.

Игра началась с атаки «Локомотива», идет позиционная разведка в центре поля, не торопясь хозяева передают мяч. И неожиданно на 4 мин. игрок «Рубина» Хван открывает счет -0:1: Шатов из центра поля выполнил передачу на ход Хвану по центру поля, Ин-Бём прошёл к радиусу штрафной площади по центру, затем сместился влево, защитники "Локомотива" посчитали, что накрывать соперника не нужно, а Хван в итоге неплохо пробил по воротам, мяч полетел по непростой траектории для Гилерме, который прыгнул в правый угол, а мяч в итоге влетел в центр ворот. В команде гостей заметен Иван Игнатьев, все время находится на острие голевых моментов. хорошо готов атлетически и технически. Последовала передача к линии штрафной площади "Рубина", Старфельт должен был перехватывать мяч, но Карл неудачно поставил ногу, мяч в итоге отскочил на правый угол штрафной площади, где оказался Крыховяк, Гжегож пробил в ближний угол ворот, голкипер гостей Медведев был на месте.

На 17 мин. ошибся голкипер и Владислав Игнатьев добил мяч в ворота -1:1: Миранчук со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Медведев ошибся при игре на выходе и выронил мяч точно на ногу Владиславу Игнатьеву, который не простил голкипера "Рубина" за грубую оплошность. Сергей Карасёв проконсультировался с судьями из комнаты VAR и убедился, что против Медведева никто не нарушал правил. Уже три «желтых» карточек получил «Рубин», из них два защитника, так можно остаться в меньшенстве. У нас перерыв, команды уходят на отдых.

В начале 2-ого тайма Иван Игнатьев перестарался и получил «красную» карточку и удаление с поля, гости остались в меньшенстве. Что характерно больше всех из арбитров РПЛ именно Сергей Карасев больше всех показывает «красные» карточки. Руководству судейским корпусом следует проанализировать эту странную динамику. Абильдгор с левого фланга выполнил отличный заброс на правый угол штрафной площади, Макаров ушёл от Мурило, обработал мяч, затем обыграл вышедшего из ворот Гилерме, но после этого Денис поверил в себя и начал пытаться во второй раз обыграть Мурило, который вернулся во вратарскую, далее защитник "Локомотива" в подкате бросился на мяч, после отскока мяч попал в руку Макарову, Сергей Карасёв всё видел и дал свисток в пользу "железнодорожников". Если "Рубин" при игре в меньшинстве будет транжирить голевые моменты, команда Леонида Слуцкого обязательно сегодня останется без очков. На 71 мин. арбитр Сергей Карасёв послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать момент. Сергей Карасёв быстро пересмотрел момент и затем указал на "точку". Медведев всё же фолил при игре на выходе против Игнатьева.

Штрафной пробивал Антон Миранчук и счет становится -2:1: Антон Миранчук с "точки" пробил в левый угол ворот, Медведев угадал направление удара, но спасти свою команду Никита не смог, мяч полетел точно под штангу.

На 86 мин. после подачи углового Владислав Игнатьев делает дубль -3:1:Миранчук с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Лисакович головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, Владислав Игнатьев удачно набежал на мяч и в касание точно пробил в левый угол. Матч окончен, «Локомотив» побеждает, набирает 28 очков и поднимается в турнирной таблице.