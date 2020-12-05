Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом

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5 декабря 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: twitter.com/realDonaldTrump

Белый дом опубликовал сообщение о подписании президентом США Дональдом Трампом «акта Родченкова» - закона об уголовном преследовании нарушителей антидопинговых правил по всему миру.

«Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора», — говорится в сообщении.

Как уточняется в заявлении, Трамп подписал «акт Родченкова» с оговорками.

Сомнительна норма закона, которая требует от правоохранительных органов, включая Минюст, делиться информацией с Антидопинговым агентством США, что может поставить под угрозу ход уголовных расследований. Президент уточнил, что применение положения закона о распространении информации о расследовании, раздел 6 закона требует, чтобы ряд исполнительных органов, в том числе Минюст, раскрывали информацию о расследовании потенциальных нарушений Антидопинговому агентству США (USADA).