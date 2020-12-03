Южноуральцы смогут купить билеты на Чемпионат России по фигурному катанию

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3 декабря 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Первая партия билетов была раскуплена за два дня, скоро в продаже появится вторая партия билетов, в том числе и на торжественное открытие Чемпионата.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в ледовой арене «Трактор». Вчера в Челябинск прибыли генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган и руководители оргкомитета.

Александр Коган попросил организаторов особое внимание уделить безопасности участников соревнований и зрителей. Мероприятие должно пройти с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Так, спортсмены, судьи, обслуживающий персонал, пресса в обязательном порядке должны предоставить результаты тестов ПЦР на коронавирус. Число зрителей составит 35% от вместимости арены, то есть на каждый вид программы – около 2300 билетов. Первую партию билетов раскупили за два дня, скоро в продаже появится вторая партия. В зрительном зале будет жесткое разграничение по зонам.

Александр Коган отметил, что в прошлом году в Челябинске прошел на высочайшем уровне юниорский Гран-при, ранее город становился столицей чемпионата России.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов подчеркнул, что организаторы, несмотря на жесткие санитарные требования, постараются создать праздничное настроение у всех участников соревнований.