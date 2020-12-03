"Краснодар" обыграл "Ренн" со счётом 1:0

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3 декабря 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

Вечером второго декабря в Краснодаре прошёл матч между французским "Ренном" и "Краснодаром". Состязание окончилось победой кубанского клуба со счётом 1:0.



Игра проходила в рамках группового этапа ЛЧ. Своей победой "Быки" обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы. В Лиге Чемпионов же "Краснодар" занимает третье место в группе Е.



Победу нашим игрокам принёс гол форварда клуба Маркуса Берга на 71-ой минуте. Главный тренер команды Мурад Мусаев комментируя игру поблагодарил болельщиков и отметил, что эта победа для них.