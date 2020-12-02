Южноуральские хоккеисты попали в топ игроков с самыми высокими зарплатами

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2 декабря 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Рейтинг самых дорогих хоккеистов составил «Спорт-экспресс».

В рейтинг попали 85 спортсменов, их ежегодный доход составляет не менее 45 миллионов рублей в год. Как сообщает агентство «Полит74», в рейтинге, составленном весной, был 71 хоккеист, а сейчас их количество уменьшилось до 67.

Самым дорогим хоккеистом этого сезона стал Вадим Шипачев из столичного «Динамо» (120 млн.руб.), на втором месте – Дмитрий Яшкин («Динамо», 95 млн. руб), на третьем – Якуб Коварж из «Автомобилиста» (90 млн.руб.) и Теем Хартикайнен («Салават Юлаев», 90 млн. руб.).

Хоккеисты челябинского «Трактора» оказались на последних местах: защитник Ник Бэйлин на 37 месте с зарплатой в 55 млн. рублей, легионеры клуба Томаш Гика, Понус Оберг, Лукаш Седлак и Лоуренс Пилут получают по 45 млн. рублей ежегодно.

В рейтинг попали сразу девять спортсменов магнитогорского «Металлурга». Это Сергей Плотников (75 млн. руб), Николай Прохоркин (65 млн. руб), Василий Кошечкин (60 млн.руб), Тэйлор Бек (55 млн. руб) и Егор Яковлев (55 млн. руб). Еще у троих игроков «Металлурга» Николая Кулемина, Егора Мартынова и Михаила Пашнина зарплаты составляют по 45 млн. рублей в год.

Подробнее о рейтинге можно прочесть по ссылке.