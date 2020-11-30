Аршавин оценил зачисление сына в академию футбола: «Начнём разваливать «Спартак» с низов»

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30 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Аршавин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Андрей Аршавин, игравший в команде «Зенита» и сборной России, высказался по поводу зачисления младшего сына Арсения Аршавина в футбольную академию московского «Спартака». Сейчас Аршавин-старший работает в родном клубе в Санкт-Петербурге.

Мама младшего сына телеведущая Юлия Барановская рассказывала, что мальчик увлекается футболом. «У меня насчёт этого предубеждений нет. Начнём разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова», — цитирует Аршавина Матч ТВ.

О поступлении Арсения Аршавина в академию футбола сообщил в Telegram известный журналист и бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Андрей Аршавин расстался с Юлией Барановской, когда Арсений был грудничком. Они тогда жили в Лондоне. Юлия с тремя детьми приехала в Москву. В России ей предложили работу.

Аршавин женился на журналистке. У него появился еще один ребенок.

Барановская и Аршавин судились из-за алиментов. Он выиграл суд против матери своих детей. Алименты на троих детей - Артема, Яны, Арсения - теперь составят около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)