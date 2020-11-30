Кадыров пригласил Тайсона и Джонса провести повторный бой в Чечне

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30 ноября 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото из соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Майка Тайсона и Роя Джонса провести повторный бой в Грозном.

По оценке Кадырова, исход боя между американскими боксерами Тайсоном и Джонсом-младшим был справедливым.

Глава Чечни прокомментировал выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса в соцсети "ВКонтакте": "Оба спортсмена наглядно показали, что настоящему мастерству и профессионализму возраст не помеха".

По мнению Кадырова, хотя Тайсон и Джонс давно завершили карьеру, их бой на ринге получился очень зрелищным. "Мы, любители бокса, соскучились по таким боям. Два великих боксера полностью оправдали наши надежды", - отметил глава региона.

Выставочный бой Тайсон и Джонсон провели в Лос-Анджелесе. Поединок продолжался восемь раундов. По итогам судьи зафиксировали ничью.

54-летний Тайсон является олимпийским чемпионом среди юниоров, абсолютным чемпионом мира, многократно признанным чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. Он провел 58 официальных поединков, из них 50 побед (44 нокаутом).

51-летний Джонсон-младший - единственный в мире боксер - обладатель золотых поясов в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. На счету у Роя 66 побед (47 из них нокаутом). Американец, имеющий гражданство РФ, потерпел девять поражений за всю свою карьеру в спорте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mike Tyson (@miketyson)