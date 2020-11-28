«Ахмат» - «Локомотив» ничья 0:0

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28 ноября 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу 28 ноября, на стадионе “Ахмат-Арене” в Грозном состоялась встреча 16-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». Арбитр матча Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

После первого круга клубы набрали одинаковое количество очков (по 24 очка) и являются соседями по турнирной таблице. Ахмат стабилизировал футбол и уже несколько матчей кряду радует болельщиков набранными баллами. Локомотив сумел прервать неудачную серию, одержав сложную победу. Клубы идут плотно, и отставание от еврокубковой зоны составляет всего три балла.

Игра началась и сразу же начали атаковать грозненцы, уже два неплохих подхода было в их исполнении, да ещё и угловой заработали, они пока не выпускают «железнодорожников» в атаку. Грозненцы очень плотно прессингуют, навязывают уставшим в Мадриде москвичам силовую борьбу, что дает результаты, гости часто теряют мяч. Многовато борьбы в центре поля, не удается пока забрать мяч под свой контроль футболистам "Локомотива», хотя именно это многие и ожидали. Настоящий штурм ворот "Локомотива"! Несколько опасных прострелов за две атаки, но не доходит мяч до Коченкова, ложатся под мяч защитники. Игра успокоилась и пошли «качели» остроты пока не видим. Непонятно лишь одно, на что рассчитывает "Локомотив" в атаке, большинство времени большими силами обороняются "железнодорожники". Москвичи гоняют мяч поперек поля, свободных зон в защите хозяев не видно. Подходит к концу первый тайм, сложно делать какие-то выводы, скорости низкие, атакует преимущественно "Ахмат". Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.

Во 2-ом тайме замена в составе "Ахмата" произошла в перерыве, вместо Евгения Харина на поле появился Артём Полярус. Очень много бьют сегодня хозяева из-за пределов штрафной, вот и сейчас Тимофеев выстрелил точно в руки Коченкову. И всё-таки начинают прижиматься к своим воротам "железнодорожники". Вот и Рыбчинский сейчас на правом фланге обороны завалил на газон Богосаваца. Провалилась оборона "Локомотива". Выскочил Ильин на ударную позицию в чужой штрафной площади, но пробил точно в Коченкова. Такое впечатление, что игроки «Ахмата» начали играть на удержание нулевого счета. Бериша уже в обороне отрабатывает, подкатился сейчас капитан "Ахмата" под Магкеева, скандируют фамилию лидера грозненцев трибуны. Вновь спасает свою команду Коченков. Это Бериша пробивал из-за пределов штрафной, кажется, что мимо ворот летел мяч, в любом случае красиво прыгнул голкипер "Локомотива". Матч окончен, зафиксирована ничья 0:0.