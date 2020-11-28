Дзюба получил травму приводящей мышцы в матче «Зенита» против «Арсенала», уходя с поля он держался за пах
28 ноября 2020, 18:58[ «Аргументы Недели» ]
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба получил травму приводящей мышцы в матче против «Арсенала». Футболист, который вышел на первую игру после попадания в сеть наделавшего шума видео, покинул поле, держась за пах.
Дзюба пожаловался на боль в пахе и с трудом дошёл до скамьи запасных.
Встреча 16-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом» прошла в Туле. Игра завершилась вничью.
Как комментировали специалисты, Дзюба запорол голевой момент на четвертой минуте. Потом он получил пас, но заковырялся и пробил в тот момент, когда его уже накрыл Костадинов. В первом же тайме Дзюба выполнил скрытый пас в чужую штрафную, куда набежал Барриос, который в касание пробил правее цели.
Во втором тайме Дзюба с левого края выполнял удар в дальний угол ворот соперника, и мяч пролетел рядом со стойкой.
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