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«Арсенал» - «Зенит»: ничья - 0:0

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

«Арсенал» - «Зенит»: ничья - 0:0
Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 28 ноября на стадионе Арсенал (Тула) состоялась встреча 16-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом». Арбитр матча - Евгений Кукуляк (Калуга).

Туляки не выиграли в 4 предыдущих матчах в РПЛ (1 ничья, 3 поражения). По итогам первого круга чемпионата России «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице. Для сравнения: в прошлом сезоне туляки после 15 туров шли на 6-й строчке. Дома «Арсенал» не проиграл в 5 из 6 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 2 ничьи). Отметим, что встречу из-за дисквалификации пропустит полузащитник Горан Чаушич.

Питерцы не проиграли в 9 из 10 последних матчей в РПЛ (5 побед, 4 ничьи). «Зенит» по итогам первого круга чемпионата России занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА всего на 1 балл. Отметим, что впервые под руководством Сергея Семака питерцы не лидируют в таблице после 15 матчей чемпионата. В гостях «Зенит» не выиграл в 5 из 6 последних матчей в РПЛ (4 ничьи, 1 поражение). Отметим, что из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Ярослав Ракицкий.

Игра началась с позиционной атаки зенитовцев, пока игра - в центре поля, команды прессингуют, используют фланговые проходы. На 4 мин. Дзюба запорол голевой момент. Сейчас - ощутимое превосходство «Зенита», но пройти плотную защиту «Арсенала» не удается. Дзюба. Зачем делал этот пас Малком? Слева ворвался он в штрафную соперника и вместо очевидного удара сделал пас на "пустого" Дзюбу. Артём заковырялся и пробил в тот момент, когда его уже накрыл Костадинов! Шикарное спасение. Ерохин теперь на ударной позиции оказался. Слева в центр последовал пас, откуда Александр выцеливал правую "девятку", но не попал. Разыграли сейчас угловой питерцы. С правого фланга пошел навес на дальнюю штангу, и с линии штрафной, слета, выстрелил чуть левее цели Юрий Жирков. Опасно. Дзюба выполнил скрытый пас в чужую штрафную, куда набежал Барриос, который в касание пробил правее цели. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло — 0:0.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, Семак заметно напряжен. Не удается его команде пока забить гол, который помог бы почувствовать уверенность в собственных силах. Фактически до ошибки сейчас идет игра. Одна осечка может привести к самым неожиданным результатам в нашем поединке. Дзюба с левого края выполнял удар в дальний угол ворот соперника, и мяч рядом со стойкой пролетел. Были близки питерцы к голу сейчас. Складывается такое ощущение, что в какие-то ворота грядет гол. Но вот в какие? Угадать крайне сложно, честно говоря. Матч окончен вничью - 0:0, «Зенит» теряет два очка и набирает 32 очка.

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