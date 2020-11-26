«Атлетико» - «Локомотив» ничья 0:0

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26 ноября 2020, 01:09 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду 25 ноября на стадионе Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания) состоялась встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Локомотивом» в квартете А. Арбитр матча Славко Винчич (Словения).

«Атлетико»в прошлом туре в гостях сыграла с «Локомотивом» вничью (1:1). У мадридского клуба ни одного поражения в 11 последних домашних встречах в Лиге чемпионов (9 побед, 2 ничьи). Больше того, «Атлетико» в 6 из 8 последних игр на своём поле в ЛЧ победил, не пропустив. В 2 предыдущих личных встречах в Мадриде в еврокубках команда Диего Симеоне выиграла «всухую» (3:0 и 2:0).

Московский клуб в прошлом туре разделил очки с «Атлетико». В 3 матчах турнира «Локомотив» набрал 2 балла и сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако матчи против «Атлетико» складываются для команды неудачно: в очных поединках с мадридским клубом у москвичей 2 ничьи и 4 поражения. Кроме того, в 5 последних личных встречах «Локомотив» забил всего 2 гола. Команда не выиграла в 16 из 17 предыдущих выездных матчей в Лиге чемпионов (5 ничьих, 11 поражений).

Игра началась с затяжной позиционной атаки испанцев, которая закончилась опасным ударом по воротам Гилерме. Команды обменялись атаками, но без обострения, больше мячом владеют испанцы. Карраско с левого фланга вошёл в штрафную площадку и пробивал в дальний угол - рядом с целью мяч пролетел. Малыми силами атакуют гости и к штрафной «Атлетико» добраться не могут. Игроки «Локомотива» вжались к своим воротам и уже три голевых момента к счастью не были реализованы, пока везет гостям. Высокий прессинг на чужой половине поля использует "Атлетико", но наша команда готова к такому давлению, поэтому никаких признаков паники мы не видим. Льоренте с правого фланга затащил мяч в штрафную площадь гостей, после чего пасовал назад и в центр штрафной площади на Корреа, который пробивал в касание - мяч рикошетом от Мурило полетел мимо дальней "девятки". Не могут «железнодорожники» выйти в атаку длинным пасом, тем более коротким

Гости пока без мяча, пытаются прессинговать и к сожалению появляются свободные зоны, чем и пользуются испанцы.Взволнованным выглядит Диего Симеоне. Несколько голевых моментов создали уже его подопечные, но пока что не забили. 8:0 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту. В створ ворот мадридцы попадали пять раз. Игра выровнилась, неплохо смотрится "Локомотив" в плане физики, практически не уступая в концовке первого тайма ни в чём "Атлетико"Спокойно доигрывают первый тайм "железнодорожники". "Матрасники", похоже, тоже смирились с ничьей в первом тайме. Первый тайм окончен. Ничья 0:0 пока что на "Ванда Метрополитано".

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, испанцы уже дважды подавали угловой, но успеха не принес, игроки «Атлетико» нагнетают давление на ворота Гилерме, в основном на левом краю, видимо нащупали слабое место гостей. Лоди на левом фланге атаки заработал штрафной удар для "матрасников". Карраско выполнял навес со стандарта с закруткой на ворота, но там Гилерме уверенно отбил мяч кулаками. С дальней дистанции коварно по воротам пробивал Сауль - мяч ударился о газон перед Гилерме, но вратарю всё же удалось парировать мяч в сторону.

На 68 мин. испанец Караско забивает гол, но VAR определил, что Коке был в офсайде во время удара Караско, мяч не засчитан. Гилерме зачем-то побежал на выход чуть ли не к линии штрафной площади, до мяча не добрался, и Камелло по дуге направлял мяч в ворота, но Мурило удалось вынести мяч на угловой. Пошли дополнительные 4 мин. добавленные арбитром. Звучит финальный свисток. Матч окончен со счетом 0:0, «Локомотив» набирает одно очко и теперь у москвичей 3 очка, у «Атлетико» 5 очков. Осталось сыграть две игры.