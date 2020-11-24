«Краснодар» терпит поражение от «Севильи» - 1:2

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24 ноября 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник, 24 ноября на стадионе Краснодар (Краснодар, Россия) состоялась встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Севильей» в квартете Е. Арбитр поединка - Марко Гуида (Италия).

Встречу пропустят основные голкиперы обеих команд. У «Краснодара» это Матвей Сафонов, а за «Севилью» не сыграет Яссин Буну. Оба находятся на карантине. Подопечные Мурада Мусаева пока не могут выиграть на групповом этапе Лиги чемпионов (1 ничья, 2 поражения). В предыдущем туре «Краснодар» уступил «Севилье» со счётом - 2:3, хотя весь второй тайм играл в большинстве. В 11 матчах против испанских клубов кубанцы смогли выиграть только 2 раза (1 ничья и 8 поражений).

Футболисты Хулена Лопетеги ещё не проигрывали в этом сезоне Лиги чемпионов (2 победы, 1 ничья). В основное время «Севилья» уступила всего 1 раз в 21 последнем матче в еврокубках (14 побед, 6 ничьих). Интересно, что на российской земле испанский клуб выиграл только 1 раз в 9 еврокубковых поединках (4 ничьи, 4 поражения).

Игра началась с плотного прессинга испанцев, они рассчитывают играть первым номером, больше внимания уделить нападению, и у них только три игрока в защите.

На 4 мин. Ракитич открывает счет — 0:1: Окампос ушёл вправо и выдал навес на Ракитича, который ударом с девятнадцати метров без помех точно пробил по воротам. Около 30% болельщиков сегодня присутствует на стадионе. Поддержка пока не сказывается на игре "Краснодара". Хозяева пытаются изменить ситуацию на поле, проводят позиционные атаки, но они "беззубые", нет остроты в действиях краснодарцев. С привлечением правого фланга у хозяев получается чуть лучше. Кунде справа в штрафной площади обыграл Кайо и пробил с четырнадцати метров в ближний угол. Городов в падении отбил мяч. Удивительно действуют игроки «Краснодара», дают пробивать без помех с близкого расстояния, - на что рассчитывают хозяева? "Севилья" контролирует мяч в центре поля. Мунир слева с двадцати шести метров пробил рядом с дальней штангой. Испанцы не дают выйти нашим ребятам в атаку из своей штрафной. Уже 30 мин. отыграли команды, но попасть в створ ворот «Севильи» хозяевам не удается. Игрокам «Краснодара» не хватает мяча, хотя двигаются они хорошо и в индивидуальную борьбу идут безоглядно, уже несколько игроков получили травмы, но продолжают биться. Перерыв! "Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания) — 0:1.

Во 2-ом тайме характер игры пока не изменился, хотя момент на 50 мин. был голевым, грубо ошиблись гости у своей штрафной площади. Кабелла вышел один на один с Вацликом, обыграл голкипера и пробил в угол. Кунде выбросил ногу и отбил мяч в левую штангу.

На 56 мин. Вандерсон забивает ответный мяч — 1:1: Олссон покатил мяч направо на Вандерсона, который с восьми метров пробил мимо Вацлика. Кунде на линии ворот пытался преградить путь футбольному снаряду, но от его бедра сфера полетела в сетку.

На 5 добавленной минуте испанец Мунир забивает гол - 1:2: Звучит финальный свисток, фиксирующий победу «Севильи». Испанцы набирают 10 очков, а у «Краснодара» так и остается одно очко.