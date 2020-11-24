"Краснодар" попробует отыграться у "Севильи"

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24 ноября 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

Сегодня, 24 ноября, в домашнем для "Краснодара" матче кубанский клуб во второй раз встретится с "Севильей" в рамках группового этапа ЛЧ. Игра начнётся в 20:55.



Главный тренер "Быков" Мурад Мусаев отметил, что "Севилья" — действующий обладатель Еврокубка и для Краснодара такая игра — большое событие.



Мусаев также добавил, что матч станет для "Краснодара" решающим в плане перспектив нахождения команды на турнире. Тренер заявил, что кубанский клуб отдаст все силы для достижения результата.



Ранее "Краснодар" уже встречался с "Севильей" на поле испанцев и проиграл со счётом 3:2.