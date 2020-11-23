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23 ноября 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

22 ноября в домашнем матче Чемпионата России по баскетболу Суперлиги 2 «Челбаскет» уступил «Чебоксарским ястребам» со счетом 82:92. Это было достойное поражение в упорной борьбе против сильного противника. По четвертям очки распределились следующим образом: 23:17, 15:30, 19:24, 25:21.

БК «Чебоксаркие ястребы» - старожилы мужской Суперлиги 2, на протяжении последних пяти лет являются одними из лидеров соревнований. Наилучшего результата чебоксарские баскетболисты достигли в сезоне 2019/2020. Они заняли первое место по решению исполкома РФБ, в связи с приостановкой соревнований, имея на тот момент максимальный результат в турнирной таблице. Буквально за три дня до этого матча чебоксарцы одержали победу с сорока очковым преимуществом над магнитогорским «Металлургом».

Борьба на площадке была жесткой, временами со стороны соперников, грубой. Первая и четвертая четверть остались за челябинцами, но это преимущество не дало возможности отыграть потерянные во второй и третьей десятиминутках очки. Серьезную травму получил форвард, Евгений Наговицын. Несмотря на потерю одного из лидеров, команда держалась уверенно.

Максим Перцев, Главный тренер БК «Челбаскет»:

«Игра сложилась тяжело для обеих команд. Я не удовлетворен результатом на табло, но доволен борьбой команды. Есть явный прогресс в нашей игре, чувствуется рост. Шаг за шагом с каждым матчем мы становимся профессиональней, сильнее. Пока еще допускаем провалы, но при этом, если пропускаем удар, то встаем, возвращаемся в игру и пытаемся гнуть свою линию. Спасибо всем нашим болельщикам. Сегодня на матче были родственники игроков команды, которые как могучая кучка создавали иллюзию присутствия живых трибун. Как в зале не хватает наших болельщиков! Спасибо всем, кто смотрит трансляции матчей и переживает за команду!»

Следующая игра пройдет на выезде. Пятого декабря в г. Курск БК «Челябинск» встретится с БК «Русичи».

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