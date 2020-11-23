Кубанский дзюдоист взял

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23 ноября 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Праге прошли континентальные соревнования за пояс чемпиона Европы по дзюдо.



Более сорока стран выставили на турнир спортсменов. Сборную России представлял житель Туапсе Михаил Игольников. Ранее, в 2018 году, он уже брал на этом состязании золотую медаль.



За звание чемпиона Европы кубанский дзюдоист сражался в своём весе - 90 килограмм с чемпионом мира, сербом Неманью Майдовым. Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, Игольникову понадобилось чуть более минуты, чтобы "уложить" соперника. Таким образом, 24-летний кубанский дзюдоист стал чемпионом Европы.