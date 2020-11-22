ЦСКА - «Сочи»: ничья - 1:1

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22 ноября 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в воскресенье, 22 ноября на стадионе ВЭБ Арена (Москва) состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Сочи». Арбитр матча - Евгений Кукуляк (Калуга).

ЦСКА выиграл в 5 последних матчах в РПЛ и ушел на перерыв в статусе лидера чемпионата. На своем поле «армейцы» победили в 6 из 8 предыдущих встреч в Премьер-лиге. Интересно, что после 14 туров чемпионата разница забитых и пропущенных мячей составляет +17 (27:10) – это новый клубный рекорд после этого отрезка РПЛ. Отметим, что в текущем чемпионате «армейцы» пропустили 70% своих голов в домашних поединках.

Сочинцы не выиграли в 3 из 4 последних матчей в РПЛ (1 ничья, 2 поражения). В гостях «Сочи» проиграли в 3 предыдущих встречах в чемпионате. Отметим, что команда не лучшим образом играет на выезде в РПЛ: в 20 гостевых поединках в Премьер-лиге сочинцы одержали всего 5 побед (7 ничьих, 8 поражений).

Игра началась с позиционной атаки армейцев, они очень плотно прессингуют и не дают возможности сочинцам выйти из своей штрафной.

На 5-ой мин. Сигурдссон открывает счет -1:0: Дивеев забросил мяч на правый угол штрафной площади, Влашич догнал мяч и выполнил передачу к линии вратарской на Чалова, Мевля при игре на перехвате выбил мяч в центр штрафной, где первым на подборе оказался Сигурдссон, который удачно в касание пробил в правый угол ворот, Джанаев был бессилен. Игроки «Сочи» пытаются изменить ход игры, провели атаку, которая быстро погасла. Игроки ЦСКА после забитого мяча стараются конечно же и дальше действовать первым номером, а вот "Сочи" по-прежнему продолжает искать свою игру. Заболотный в борьбе за верховой мяч на половине поля ЦСКА нарушил правила против Облякова. Тренерский штаб "Сочи" недоволен решениями главного арбитра матча.

На 23 мин. Бурмистров сравнивает счет - 1:1: Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный не смог головой пробить по воротам в окружении защитников ЦСКА, но мяч в итоге остался в скоплении футболистов, тут уже в борьбу включился Бурмистров, который продавил Зайнутдинова, а затем спокойно пробил в угол ворот.

На 28 мин. Артур Юсупов забивает гол, но арбитр его не засчитывает. В момент развития голевой атаки у "Сочи" на левом фланге Дивеев в борьбе за верховой мяч получил по лицу от Заболотного, но Евгений Кукуляк нарушения правил не заметил, гол просматривали судьи из комнаты VAR и установили положение вне игры у Заболотного. Тем не менее сочинцам удалось изменить ситуацию на поле. Игра на 34 мин. развалилась, пропала стройность атак армейцев. ЦСКА нужно собраться, совсем потеряли подопечные Виктора Ганчаренко контроль над игрой, так действительно можно оказаться в роли догоняющей стороны. Жоаозиньо ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем бразилец выполнил передачу ближе к центру штрафной на Терехова, Сергей в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. Перерыв, команды уходят на отдых при счете 1:1.

Начался 2-ой тайм, команда Владимира Федотова действительно довольно неплохо разыгралась, главное гостям вновь не прижиматься к своим воротам, начало матча показало, что ничего хорошего из этого не выйдет. В Москве пошёл довольно сильный снег, возможно, это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. Хорошее движение показывают сочинцы, они стали больше владеть мячом и вообще игра выровнялась, обоюдные позиционные атаки без остроты у ворот. Великолепная атака сочинцев, Заболотный пробил точно в верхний правый угол, и - потрясающий сейв Акинфеева, спасающего ворота армейцев. И на 62 мин. Заболотный вывалился на ворота, но после его удара мяч прошел рядом со штангой. Терехов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Сергей выполнил подачу к линии вратарской, но мяч полетел слишком сильно, Заболотный попытался в прыжке головой пробить по воротам, но до мяча Антон всё же не достал. Звучит финальный свисток, фиксирующий ничью - 1:1. Армейцы набирают 32 очка и выходят на 1 место, за ним идет «Зенит» имеющий 31-о очко, все очень плотно в верхней части турнирной таблицы.