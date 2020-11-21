«Спартак» - «Динамо»: ничья - 1:1

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21 ноября 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 21 ноября на стадионе Открытие Арена (Москва) состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Арбитр поединка Сергей Иванов - ( Ростов-на-Дону).

«Спартак» не проиграл в 6 из 7 последних матчей в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). Дома «Спартак» не уступил в 7 из 8 предыдущих встреч в чемпионате России (4 победы, 3 ничьи). Кроме того, команда не проиграла «Динамо» в 11 из 12 последних личных встреч в РПЛ (9 побед, 2 ничьи).

Под руководством нового главного тренера Сандро Шварца динамовцы выиграли в 3 матчах РПЛ кряду. А вот в гостях не смогли победить в 4 из 5 последних встреч в чемпионате (1 ничья, 3 поражения). В текущем розыгрыше РПЛ команда не лучшим образом играет на выезде и набрала в гостях только 27% своих очков. Отметим, что из-за дисквалификации предстоящий матч пропустят защитник Сергей Паршивлюк и лучший ассистент чемпионата Себастиан Шиманьски.

Игра началась позиционными атаками обеих команд, очень плотный прессинг, много индивидуальной борьбы. Менее семи тысяч болельщиков сегодня присутствуют на трибунах "Открытия Арены". Конечно, желающих попасть на стадион в этот вечер было в разы больше, но из-за карантина, увы, это запрещено. Команды не стараются ошарашить друг друга на первых минутах, достаточно спокойно присматриваясь к оппонентам. Мяч пока что чуть лучше держится у динамовцев. Оба немецких тренера уже у кромки поля раздают указания своим подопечным. Разумеется, они по максимуму настраивали своих подопечных на победу в этом матче. Понсе через центральную ось протащил мяч к чужим владениям, и под прессингом опекуна пробил по воротам с левой ноги - снаряд пролетел высоко над перекладиной. Ошибся Максименко после подачи углового, не добравшись до мяча. Мяч за дальним краем вратарской площади принял Фомин, который с острого угла палил по воротам - рядом с дальней девяткой мяч просвистел. По игре мы пока что видим преимущество "Динамо", они больше владеют мячом, оказывают давление на ворота Максименко. Спартаковцы пытаются переломить ситуацию и вот уже не уходят от ворот своего оппонента.

8:3 - статистика по нарушениям правил. Как видим, пока что гораздо чаще фолят спартаковцы, но делают это на безопасном для своих ворот расстоянии. 0:3 - по ударам в створ ворот "Динамо" пока что всухую обыгрывает соперника. У "Спартака", как мы помним, было несколько неплохих моментов в атаке, но без точных ударов в цель. Зобнин от правого угла штрафной площади пробил в дальнюю "девятку", но Шунин кончиками пальцев спас свою команду, переведя мяч в каркас ворот. Первый тайм окончен. Ничья 0:0 пока что в московском дерби. Отдыхаем...

Во 2-м тайме спартаковцы пытаются перехватить инициативу. Динамовцы сразу после перерыва пока что отсиживаются всем составом на своей половине поля. Спартаковец Крал с дальней дистанции с левой ноги неплохо пробивал, метя в левую "девятку", но мяч просвистел над целью. Пока что главная опасность в этом матче исключительно от дальних ударов. Разыграть мяч до верного ни у одной из команд не получается. "Бело-голубые" начали включаться в свой высокий прессинг на чужой половине поля, но пока что без того энтузиазма, который наблюдался нами в первом тайме, атакующие действия у них пока остановились. Айртон опасно пробивал, но Шунин спас ворота. Опять Айртон теперь пробивал издали, но даже несмотря на небольшой рикошет от Евгеньева, Шунину удалось справиться с угрозой. Постоянно обостряет игру Айртон на левом фланге, вот опять сместился к лицевой линии и простреливал вдоль ворот, но один из защитников "Динамо" выбил мяч в аут. Существенно прибавили спартаковцы после перерыва - у гостей никак не получается вернуть себе игровое и территориальное преимущество.Оживление пошло на скамейке запасных "Динамо" - Сандро Шварц готовит свою первую замену в этом матче. Первая замена в составе "Динамо": вместо Клинтона Нжи на поле вышел Вячеслав Грулёв. 65 на 35 - таково преимущество "Спартака" во втором тайме по владению мячом. В первом тайме по этому показателю было примерное равенство. Лесовой протащил мяч по левому флангу, сместился в штрафную площадку и отдал точный пас под удар Скопинцеву, но на выстрел последнего сумел среагировать Максименко. Снова завелись обе команды после обмена голевыми моментами. Можно не сомневаться, что ничейный исход в этой встрече никого не устроит.

На 79 мин. Скопинцев дальним ударом забивает гол - 0:1: и всё-таки тактика дальних ударов в этом матче приносит своё. Скопинцев метров с 25-ти пальнул по воротам, и мяч влетел в цель, в притирку с левой штангой. Отчаянный бросок Максименко не спас "Спартак".

На 85 мин. Зобнин забивает ответный гол - 1:1: вот это да. Подобрал мяч Роман метрах в 25-ти от ворот соперника и продемонстрировал потрясающий дриблинг, накрутив трёх соперников. С первой попытки пробить Шунина не получилось, но добивание пришлось точно в цель. Пошел хаотичный открытый футбол, все линии сместились, появились свободные зоны и вот результат. Пошли добавленные 2 минуты. Матч окончен, команды добились боевой ничьей, получат по 1 очку, у «Спартака»-29 очков, у «Динамо-27.