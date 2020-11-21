Mash: Евгения Медведева заразилась коронавирусом

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21 ноября 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Евгения Медведева, фото: vk.com/jmedoj

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр в Южной Корее Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Источник Telegram-канала Mash сообщил, что 21-летняя фигуристка сдала тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. ПЦР показал положительный результат. Сейчас Женя Медведева находится на карантине.

19 ноября у Жени был день рождения. Через день появились сообщения о ковиде.

Ранее стало известно, что фигуристка Евгения Медведева, которая вернулась с Этери Тутберидзе, пропустит этап Гран-при из-за травмы. Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков поделился, что Евгения пока не восстановила здоровье.

В эти дни в Москве проходит этап Гран-при по фигурному катанию 2020/21. По итогам первого дня турнира фигуристка Алена Косторная занимает лидирующее место. Результат спортсменки - 78,84 балла. Вторая Елизавета Туктамышева (74,70), на третьем месте Александра Трусова (70,81).