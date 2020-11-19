"Локо-Кубань" вышел в топ-16 Лиги Европы

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19 ноября 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

lokobasket.ru

Вчера вечером, 18 ноября, баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл литовский "Леткабелис" со счётом 94:90, чем обеспечил себе выход в топ-16 Лиги Чемпионов.



Главный тренер кубанского клуба Евгений Пашутин назвал матч тяжёлым. Начал "Локо" по его словам хорошо, однако в конце третьей четверти "Паровозы" упустили инициативу и позволили литовцам сократить разрыв по счёту. Победить удалось уже на последних минутах четвёртой четверти.



Теперь "Локо" ждёт матч в Красноярске с местным "Енисеем". Он состоится 22 ноября в два часа дня.