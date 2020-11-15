Сборная Турции наносит обидное поражение России 3:2

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15 ноября 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в воскресенье 15 ноября на стадионе Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция) состоялась встреча 5-го тура Лиги наций между сборными Турции и России в группе 3 Лиги В, Арбитр матча Шимон Марчиняк (Польша).

Сборная Турции в прошлом туре сыграла дома вничью с сербами (2:2), продлив свою серию без побед в Лиге наций до 6 матчей (3 ничьи, 3 поражения). На своём поле сборная Турции ещё не одержала ни одной победы в этом турнире, сыграв 1 раз вничью и потерпев 3 поражения (в том числе от сборной России со счетом 1:2).

Россияне в прошлом туре сыграли дома вничью с венграми (0:0), продлив свою серию без поражений в Лиге наций до 4 матчей (2 победы, 2 ничьи). Отметим, что сборная России выиграла в 5 последних официальных выездных поединках с общим счетом 19:3. В официальных очных встречах с Турцией у россиян ни одного поражения (2 победы, 1 ничья) Вратарь Антон Шунин, защитники Марио Фернандес и Игорь Смольников, а также нападающий Артём Дзюба не сыграют по разным причинам.

Сборная Турции выиграет группу, если наберёт 6 очков в заключительных турах, а сборные России и Венгрии не обыграют сербов в оставшихся матчах. Сборная России уже в этом туре может оформить победу в группе, если победит сборную Турции, а венгры не выиграют у сербов.

Победители групп Лиги B перейдут в Лигу А, где смогут побороться за трофей Лиги наций, но уже в следующем розыгрыше турнира. Команды, занявшие последние места в группах Лиги B, опустятся в Лигу С. Второй сезон Лиги наций интегрирован с европейской квалификацией на чемпионат мира. Две команды из Лиги наций получат право сыграть в плей-офф к ЧМ. Такую возможность получат сборные, которые: 1) станут победителями в своих группах Лиги наций, 2) займут в европейской квалификации на чемпионат мира места с 3-го по 6-е. Если таких команд будет больше, чем две, путевки в плей-офф достанутся тем сборным, которые будут иметь наивысший рейтинг по итогам Лиги наций-2020/21.

Игра началась с жесткого прессинга россиян и позиционной атакой на ворота хозяев, мячом владеют россияне, не дают подойти даже к своей штрафной, попытки турок организовать атаки, заканчиваются потерей мяча. Активно стараются действовать с первых минут матча россияне. Турки готовы к такому развитию событий, выстроив массированную оборону на своей половине поля. Выравнивают сейчас турки статистику по владению мячом, катая мяч поперёк поля на своей половине. После навеса с правого фланга от Кузяева, Заболотный пробивал головой - рядом с левой "девяткой" мяч пролетел.

На 11 мин с подачи Кузяева Денис Черышев открывает счет 0:1: Миранчук на правом фланге отдал короткий пас в темп Кузяеву, который на скорости ворвался в штрафную площадку, от лицевой линии прострелил назад и в центр на Черышева, который в касание переправил мяч по назначению. Отличное начало для сборной России. Теперь важно не останавливаться на достигнутом, продолжая придерживаться агрессивного плана A.Турецкие игроки пытаются переломить ход матча. Челик подключился в атаку, ворвался на правый край штрафной площади и мощно простреливал вдоль ворот, но на замыкание почему-то не пошёл Тосун - не сработало у турецкого форварда голевое чутьё. Юндер с дальней дистанции мощно выстрелил по воротам, но всё видел Гилерме, который уверенно сумел забрать мяч в руки. Из глубины поля у хозяев следовал заброс на забегание Тосуну, но Гилерме выскочил из ворот, первым успев на мяч на линии штрафной площади.

На 21 мин. центральный защитник нашей сборной Андрей Семенов за фол последней надежды получает красную карточку и покидает поле. Как все изменилось на поле после ошибки нашего игрока Оздоева. На 26 мин. турок Кенан Караман сравнивают счет 1:1: на левом фланге аут вбросили турки, последовала подача на ближний угол вратарской на голову Караману, который головой пробил точно в ближний угол. Турки сейчас доминируют и на 31 мин. Дженгиз Юндер увеличивают счет 2:1: Черышев теперь привёз. Один раз Денис потерял мяч в центре поля, но контратака закончилась сэйвом Гилерме после мощного удара Юндера, после чего защитники заблокировали два добивания. Но после этого Черышев снова обрезался, уже на своей половине поля, и Юндер теперь сместился от правого угла штрафной площади, после чего мастерски пробил в дальний угол - мяч от штанги затрепетал в сетке.

9:4 - статистика по опасным моментам на эту минуту. Будем надеяться, что до конца первого тайма россияне смогут хоть что-то создать у ворот хозяев. Турки сейчас всей командой сидят на своей половине поля, сохраняя минимальное преимущество в счёте до свистка на перерыв. Перерыв, сборная России проигрывает Турции, играя при этом в численном меньшинстве, тяжелая игра нас ждет во 2-ом тайме.

Во 2-ом тайме на первой мин. провалилась оборона сборной Турции, и с левого края на рандеву с Гюноком вываливался Оздоев, но не сумел наш полузащитник пробить турецкого вратаря. Турки отреагировали на активность россиян с первых минут первого тайма, и сами прибавили, переводя игру на чужую половину поля. На 51 мин. арбитр назначает пенальти в ворота нашей сборной за снос турецкого нападающего, пробивает Дженк Тосун — 3:1: справедливость не восторжествовала. Форвард сборной Турции уверенно развёл мяч и Гилерме по разным углам.

На 57 мин. Далер Кузяев забивает ответный гол — 3:2: Сборная России остаётся в игре! Караваев забежал в атаку по правому флангу, получил пас в свой адрес, срезал угол, после чего от лицевой линии отдал пас на линию вратарской площади на Кузяева, который пробил точно в цель. Звучит финальный свисток, сборная России терпит обидное поражение, теперь впереди Сербия.