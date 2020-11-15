«СКА-Хабаровск» обыграл ивановский «Текстильщик» в матче ФНЛ

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15 ноября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

«СКА-Хабаровск» завершил матч 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), выиграв 1:0 у ивановского «Текстильщика».

Победный гол, избавивший команд от ничьей, забил Константин Базелюк.

Это третья победа хабаровской команды подряд. Она подлила беспроигрышную серию в ФНЛ до шести матчей и с 34 очками и подняла клуб на восьмое место в турнирной таблице.

«Текстильщик» же переместился на 15 место с 25 баллами.

В следующем туре 21 ноября дальневосточники сразятся с «Крыльями Советов».