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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии. 85 тысяч рублей на жизнь ей не хватает

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии. 85 тысяч рублей на жизнь ей не хватает
Alexandr Yakovlev, globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии.  Бестемьянова в паре с Андреем Букиным, завоевавшая в свое время все возможны спортивные титулы,  получает пенсию 85 тысяч рублей.

60-летняя Бестемьянова рассказала в шоу "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой, что бывший министр спорта прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов "выбил" "президентские" надбавки к пенсиями для олимпийских чемпионов.

По словам 60-летней Натальи, ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной "президентской»" пенсии для олимпийских чемпионов. Бестемьянова не жаловалась Кудрявцевой на жизнь, но призналась, что ей пенсии на жизнь не хватает.

Еще у чемпионки Олимпиады 1988 года есть льготы как у ветерана труда на оплату ЖКХ и бесплатный проезд. Наталья Бестемьянова знает, что можно ездить в санатории бесплатно, проходить диспансеризацию, но она этим пока не пользуется.
Вместе с любимым мужем Игорем Бобриным Наталья Бестемьянова живет в загородном доме.

У нее есть отличный автомобиль. Но знаменитую фигуристку можно увидеть в пригородной электричке. Она экономит свое время. Как рассказала Бестемьянова, она лучше проедет 37 минут в экспрессе по железной дороге, чем более двух часов просидит в пробке.

Наталья Бестемьянова  - в паре с Андреем Букиным - олимпийская чемпионка 1988 года, 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка СССР.

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