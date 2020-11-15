Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии. 85 тысяч рублей на жизнь ей не хватает

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15 ноября 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Alexandr Yakovlev, globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии. Бестемьянова в паре с Андреем Букиным, завоевавшая в свое время все возможны спортивные титулы, получает пенсию 85 тысяч рублей.

60-летняя Бестемьянова рассказала в шоу "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой, что бывший министр спорта прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов "выбил" "президентские" надбавки к пенсиями для олимпийских чемпионов.

По словам 60-летней Натальи, ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной "президентской»" пенсии для олимпийских чемпионов. Бестемьянова не жаловалась Кудрявцевой на жизнь, но призналась, что ей пенсии на жизнь не хватает.

Еще у чемпионки Олимпиады 1988 года есть льготы как у ветерана труда на оплату ЖКХ и бесплатный проезд. Наталья Бестемьянова знает, что можно ездить в санатории бесплатно, проходить диспансеризацию, но она этим пока не пользуется.

Вместе с любимым мужем Игорем Бобриным Наталья Бестемьянова живет в загородном доме.

У нее есть отличный автомобиль. Но знаменитую фигуристку можно увидеть в пригородной электричке. Она экономит свое время. Как рассказала Бестемьянова, она лучше проедет 37 минут в экспрессе по железной дороге, чем более двух часов просидит в пробке.

Наталья Бестемьянова - в паре с Андреем Букиным - олимпийская чемпионка 1988 года, 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка СССР.