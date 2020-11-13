Обладатель Кубка Стэнли провел мастер-класс для челябинских мальчишек

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13 ноября 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено компанией РМК

Звезда «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в открытии новой хоккейной коробки во дворе Образовательного центра имени Валерия Белоусова.

Напомним, в этом году стартовал проект «РМК – детям», направленный на развитие спортивной инфраструктуры в Челябинской области. Это совместный проект Русской медной компании и клуба «Трактор» при поддержке правительства Челябинской области. Сегодня, 13 ноября, состоялось торжественное открытие первой площадки, еще три объекта построены в других районах Челябинска и один – в Коркино.

Эта хоккейная площадка была возведена практически с нуля. Ее основой стала современная конструкция из ударопрочных материалов. Заниматься здесь можно будет не только днем, но и по вечерам, ведь она оборудована системой освещения. Летом на ней можно будет играть в футбол.

«Я и сам тренировался здесь в детстве, правда, таких условий тогда не было. Мне кажется, что самое главное – это возможность попасть сюда в любое время. Я всегда катался по ночам, родители приходили и забирали меня Я надеюсь, что мамы и папы детей, которые живут рядом, будут тоже понимать, что их ребенок воплощает свою мечту, занимаясь здесь. Благодарю всех, кто принимает участие в этом проекте. Это очень больше событие», – сказал Евгений Кузнецов.

Для воспитанников Образовательного центра имени Валерия Белоусова знаменитый хоккеист провел мастер-класс, а также автограф-сессию. На память ребятам подарили памятные подарки.

«Мы считаем, что очень важно, чтобы дети занимались спортом, ведь это не только здоровье, а еще и умение преодолевать трудности, – отметил Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения АО «Русская Медная Компания» в г. Челябинске. – Вижу, что у юных спортсменов горят глаза, они полны азарта. Мы искренне надеемся, что эта хоккейная коробка не будет пустовать, а мальчишки станут достойными преемниками спортивных традиций Челябинска».

«Очень много мировых звезд начинали свою карьеру именно с игры на улице, во дворах, – говорит Иван Савин, генеральный директор ХК «Трактор». – Мы стараемся сделать этот вид спорта более доступным для наших ребят».

Евгений Кузнецов с воспитанником Образовательного центра имени Валерия Белоусова в Челябинске