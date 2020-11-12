Сборные Молдовы и России сыграли вничью - 0:0

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12 ноября 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в четверг, 12 ноября на стадионе Зимбру (Кишинёв, Молдова) состоялась товарищеская встреча между сборными Молдовы и России. Арбитр матча - Раду Петреску (Румыния).

Сборная Молдовы не выиграла в 9 последних товарищеских матчах (3 ничьи, 6 поражений). В октябре Молдова в товарищеской игре уступила Италии со счетом 0:6. Свою последнюю победу сборная одержала в июне 2019 года, с тех пор команда провела 13 поединков и проиграла в 12 из них.

Сборная России не выиграла в 3 последних матчах (2 ничьи, 1 поражение). В октябре сборная России в товарищеской игре уступила сборной Швеции со счетом 1:2. Отметим, что в 10 последних товарищеских матчах россияне одержали только 1 победу (3 ничьи, 6 поражений). При этом сборная России выиграла в 5 предыдущих официальных выездных поединках. В команде большие кадровые потери перед ноябрьскими матчами. По различным причинам не сыграют вратарь Антон Шунин, защитники Марио Фернандес и Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающие Артём Дзюба и Антон Заболотный.

Игра началась с обоюдных позиционных атак в основном в центре поля, российские игроки пытаются забрать мяч под свой контроль, много индивидуальной борьбы и в высокий прессинг играют россияне. Постепенно увеличивают игровой ритм россияне, начав активно прессинговать соперников непосредственно у чужой штрафной площади. Сложно стало молдованам выходить с мячом в центральную линию, учитывая яростный прессинг гостей.

Опасно: Чалов и Миранчук через центр протащили мяч в чужую штрафную площадку, и Алексей с 15-ти метров с носка пробивал в правый нижний угол - Намашко кончиками пальцев переправил мяч на угловой. После подачи углового ничего острого у ворот гостей создать не получилось. Хозяева выиграли борьбу за подбор. Жирков с левого фланга выполнил короткий пас в штрафную площадку на Черышева, который пытался с левой ноги мощно пробить по воротам, но мяч свалился с бутсы вингера "Валенсии". К середине первого тайма игровой темп начинает падать. Недостаточно проявили активности россияне, чтобы наиграть на быстрый гол. Всё менее агрессивно идут в высокий прессинг россияне, хотя всё ещё стараются заставлять молдаван ошибаться при перепасовках поперёк поля. Принялись подопечные Станислава Черчесова теперь неспешно катать мяч поперёк поля на своей половине. После подачи углового с левого фланга, Фомин головой сбросил мяч на Чалова, который с угла вратарской пробивал по воротам с лёту, но немного промахнулся.

Немало у Станислава Черчесова вариантов для обострения игры путём замен. Будем надеяться, что после перерыва сборная России заиграет острее. То, что мы видим сейчас, наводит на невеселые мысли. Первый тайм завершился, и мы не увидели ни одного опасного удара в створ ворот, тем более это был один удар прямо в руки голкипера, Станислав Черчесов явно недоволен. Понятно, что главный тренер планировал, чтобы его команда уже уверенно выигрывала по итогам первой 45-минутки.

Во 2-м тайме мало что получается у наших ребят. Не хотелось бы думать, что этот матч в итоге так и закончится нулевой ничьей. Такого соперника россиянам нужно обыгрывать обязательно. Полтайма всего остаётся играть, а сборная России после перерыва с игры всё ещё ничего не создала. Единственный опасный момент был после удара Миранчука со штрафного удара. Молдаване, по-прежнему, выглядят достаточно свежими, так что для того, чтобы дожать соперника, нужно обязательно прибавлять самим. Матч закончен, есть над чем работать Станиславу Черчесову и его подопечным.