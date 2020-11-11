ФК «Челябинск» уходит на зимний перерыв с победным настроением!

Аргументы Недели → Спорт 13+

11 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Челябинск»

В заключительном матче осенней части первенства страны в ПФЛ (группа 4) футбольный клуб «Челябинск» на выезде с минимальным счетом обыграл «Урал-2». Единственный гол на счету Никиты Зырянова. Это вторая победа нашей команды над соперниками из Екатеринбурга за последние пять дней.

Волей каленая «Челябинску» выпало закрывать осеннюю часть первенства двумя подряд матчами с «Уралом-2». Пятого ноября наша команда победила дома 2:1, и вот спустя несколько дней соперники сошлись вновь — теперь уже на домашнем поле екатеринбуржцев в рамках первого матча вторгся круга.

Челябинцы выиграли заключительный матч осени, можно сказать, на морально волевых. На протяжении большей части игры хозяева выглядели активнее, в первом тайме создали большое количество опасных моментов, но вновь, как и в недавнем матче между этими же командами в Челябинске, как лев в воротах бился Олег Новиков.

Наша команда уповала на контратаки, а также на стандартные положения. Именно от них шла основная опасность воротам «Урала-2».

Судьбу матча решил единственный гол в самой концовке. Капитан команды Виктор Курышев с левого фланга сделал подачу в штрафную, а Никита Зырянов, несмотря на буквально висящего на его плечах защитника хозяев, голой переправил мяч в ворота.

Таким образом «Челябинск» завершил осеннюю часть первенства тремя победами подряд. Всего же беспроигрышная серия нашей команды (не считая поражения в несостоявшемся матче с с «КамАЗом») составляет 7 матчей! Очень жаль в такой ситуации уходить на долгий зимний перерыв!

«Очень рады, что выиграли, тяжелый был матч, – прокомментировал главный тренер ФК «Челябинск», Михаил Сальников. – Об этом я говорил и по прошлой игре. Соперник достаточно хороший, есть свой стиль игры. Думаю, любой команде тяжело играть против «Урала-2». Мы попытались противостоять. Судя по результату, у нас получилось. Очень рады, что ушли на каникулы с победами, с хорошим настроением. Поздравляю с этим команду и наших болельщиков».

«Урал-2» (Екатеринбург) – «Челябинск» (Челябинск) - 0:1 (0:0)

Гол: Зырянов, 87.



«Урал-2»: Алексеев, Некрасов (Анисимов, 63), Хитяев (Киселёв, 63), Магомадов, Гейкин, Чистяков (Быковский, 80), Иваньков, Новиков, Гусейнов, Караев, Арсентьев.



«Челябинск»: Глазков, Курышев, Дёмин, Байтуков, Сальников, Печёнкин, Дубровский (Зырянов, 67), Шайморданов (Коркин, 90), Крыжевских, Валиахметов, Беляков.

Главный судья: Кирилл Силантьев



Возрастной ценз – 6+