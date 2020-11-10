СКА-Хабаровск сыграет в 1/8 финала Кубка России с ЦСКА
10 ноября 2020, 17:35[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Хабаровские и московские армейцы встретятся в одной восьмой финала Кубка России: ЦСКА будет принимать на «ВЭБ-Арене» «СКА-Хабаровск» в феврале.
Сегодня, 10 ноября состоялась жеребьевка, по результатам которой определились соперники одной восьмой финала. Базовые даты проведения армейского дерби – 20, февраля 2021 года. Эта стадия турнира пройдет с одной встречи.
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