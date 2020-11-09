Аргументы Недели → Спорт 13+

9 ноября 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Молодёжная команда "Локомотив-Кубань" вошла в состав участников Лиги Европы по баскетболу. Всего в турнире участвуют 24 клуба. Кубанские спортсмены - единственные представители России на соревнованиях.



Отборочный этап пройдёт в Белграде в двадцатых числах февраля. Против кубанских спортсменов выступят семь клубов. Команды разделены на три группы по восемь участников. Тот, кто победит в групповом этапе, автоматически будет допущен к финалу, — сообщили в пресс-службе краевой администрации.